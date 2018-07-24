Омский Раскольников убил старушку за три тысячи рублей

Молодой человек потребовал у пенсионерки денег, но не получил достаточной суммы и зарубил её топором.

87-летнюю женщину обнаружила мёртвой социальный работник, которая пришла домой к пенсионерке 23 июля около полудня. Как сообщает СУ СК по Омской области, погибшая проживала в посёлке Белый Яр Тевризского района.

Как выяснили следователи, к убийству причастен 37-летний местный житель. Предполагается, что он пришёл к старушке в пьяном состоянии и стал требовать у неё денег на спиртное. Пенсионерка дала ему три тысячи рублей, но подозреваемому этого показалось мало. Когда мужчина узнал, что денег больше нет, он зарубил женщину топором.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, изъят топор, иные вещественные доказательства, подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СУ СК по Омской области.

Напомним, женщина из-за ревности зарезала мужа в Кемеровской области.