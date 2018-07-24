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Река образовалась на площади Будагова в Новосибирске

 24 июля, 15:55
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Река образовалась на площади Будагова в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Поток воды хлынул по улицам Октябрьского района из-за коммунальной аварии — сейчас она устранена.

Вода захлестнула улицы Ипподромскую, Инскую и Большевистскую, а также проезжую часть на площади Будагова, сообщают очевидцы в соцсетях — в интернете появилось видео потопа. Инцидент произошёл днём 24 июля.

По словам подписчиков, температура воды составила почти 40 градусов, но безопасности прохожих она не угрожала.

Как выяснилось, вода залила дороги из-за прорыва трубопровода недалеко от дома № 2 на улице Инской. Авария произошла во время испытаний в зоне ТЭЦ-2, которые, по данным новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании, начались накануне.

Сообщается, что повреждение трубопровода локализовано, ведутся ремонтные работы.

Напомним, собаки, машины и люди купались в затопленном после свежего ливня Новосибирске.

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