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Родила в торговом центре жительница Новосибирска

 24 июля, 16:56
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Родила в торговом центре жительница Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

У женщины начались схватки прямо в магазине — сотрудники ТЦ не растерялись и приняли роды.

Нестандартные роды прошли 24 июля около 13:40 в ТЦ «Заря» на улице Забалуева, 49/1, рассказали в соцсетях.

Чтобы помочь женщине, сотрудники магазина купили необходимые предметы — бинты, одноразовые пелёнки и так далее — в соседней аптеке. Когда малыш появился на свет, его вместе с мамой отправили в больницу на скорой.

«Всё прошло успешно, родился мальчик», — рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Во время родов рядом с женщиной находился её супруг.

На вид новоиспечённой маме примерно 35 лет. Как рассказали очевидцы, для неё это не первые роды.

Напомним, стюардессы «Уральских авиалиний» приняли роды на борту.

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