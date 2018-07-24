Сальмонеллёзом в Новосибирской области заболели 259 человек

Специалисты новосибирского Роспотребнадзора рассказали об итогах контроля за производством и переработкой мяса птицы в области.

В регионе, несмотря на предпринимаемые меры, регулярно регистрируют случаи сальмонеллёза. С начала года их насчитывается уже 259.

«Мы уделяем большое внимание летне-оздоровительной кампании. Это загородные лагеря, где отдыхают ребятишки, лагеря при школах. У нас есть прямое поручение, что все поставщики этих учреждений должны быть проверены», — отметила начальник отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Ольга Берсон.

В результате во время проверки одного крупного поставщика были обнаружены опасные находки. В пробах мяса птицы выявили сальмонеллу. Ведомство оштрафовало и даже на время закрыло несколько компаний.

При этом, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, ведомство планомерно снижает количество проверок.

Бизнес-сообщество признаёт, что в части количества проверок есть положительная динамика, но о кардинальных изменениях пока говорить рано. Заместитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Ирина Каур привела и данные о штрафных санкциях.

«Несмотря на уменьшение количества постановлений, сумма штрафов у нас примерно остаётся на том же уровне, финансовая нагрузка на бизнес в этом плане не уменьшается», — рассказала Ирина Каур.

Напомним, по итогам 2017 года в новосибирской налоговой службе заявили, что количество выездных проверок сокращается, а средние суммы доначислений растут.