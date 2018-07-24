Самая романтичная пара НОВАТа снимется в популярном телешоу

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Солисты Новосибирского театра оперы и балета Николай Мальцев и Ксения Захарова примут участие в новом сезоне проекта «Большой балет» на канале «Россия — Культура».

Шоу «Большой балет» стремится популяризировать балет и его молодых звёзд. А также дать юным талантам возможность проявить себя. Участие в третьем сезоне проекта подтвердили 15 танцовщиков старше 18 лет из Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Казани, а также из других стран мира: Чехии, Бразилии и Японии.

«Артисты балета Новосибирского театра впервые принимают участие в конкурсе „Большой балет“. НОВАТ желает своей самой романтичной балетной паре — Ксении Захаровой и Николаю Мальцеву — успешного выступления в уникальном проекте российского телевидения», — сообщила пресс-служба театра.

Напомним, в марте в НОВАТе отменили показ комической оперы из-за трагедии в Кемерово.