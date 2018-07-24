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Семьянин из Абакана напился и показал гениталии продавцам

 24 июля, 07:05
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Семьянин из Абакана напился и показал гениталии продавцам
кадр из видео с YouTube-канала «ИА Хакасия»

Сотрудники магазина в Абакане попросили полицейских найти и наказать эксгибициониста, однако над ними только посмеялись — тогда люди сами нашли извращенца.

18 июля сотрудники магазина на улице Карла Маркса пожаловались на мужчину, который показал свой половой орган продавцу. Как сообщило 19rus.info, после публикации в СМИ информации о данном инциденте к ним пришла женщина-участковый, посмеялась над ними, отметив, что «они хохотали всем отделом».

«Интересно, а так ли бы смеялись полицейские, если бы ненормальный мужчина обнажился перед ребёнком? Подчеркнём: с момента публикации прошла неделя. До сих пор проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили на информационной ленте.

Но работники магазина не стали ждать полицейских и сами вычислили эксгибициониста. По их мнению, это 34-летний житель дома № 42 на улице Карла Маркса.

«Он как напьётся, так у него такие странности», — охарактеризовали мужчину.

У мужчины есть семья и дети, поэтому пока сотрудники магазина не стали раскрывать его личность.

Напомним, в мае испугавшего девочку эксгибициониста разыскивали в Новосибирске.

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