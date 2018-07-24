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Шахтёры начали голодовку из-за невыплаченной зарплаты в Забайкалье

 24 июля, 16:47
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Шахтёры начали голодовку из-за невыплаченной зарплаты в Забайкалье
фото с сайта pixabay.com

СК начал проверку после сообщений в СМИ о голодовке 60 шахтёров золотодобывающего предприятия «Урюмкан».

Причина протестной акции — невыплата заработной платы. Следователи уже выехали в посёлок Вершино-Дарасунский, где идёт золотодобыча. На месте они побеседуют с работниками предприятия, выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности.

«Будут также опрошены руководители предприятия, затребованы и изучены бухгалтерские документы. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по краю.

Кстати, прокуратура региона 16 июля вынесла руководству предприятия представление по статье КоАП «Нарушение трудового законодательства».

Напомним, банкир из Омска занизила себе зарплату ради стипендии сына, в общей сложности молодому человеку выплатили более 100 тысяч рулей.

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