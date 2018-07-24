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Телекомпания ОТС отметит юбилей гала-концертом в Центральном парке

 24 июля, 15:46
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Телекомпания ОТС отметит юбилей гала-концертом в Центральном парке
фото предоставлено телекомпанией отс

В честь 20-летия телекомпании ОТС в Центральном парке Новосибирска в субботу, 28 июля, пройдёт гала-концерт.

Начнётся мероприятие в 18:00. Для гостей праздника выступят DJ Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев, пройдут розыгрыши призов и конкурсы, а также дискотека от «Радио 54». Специальным гостем праздника станет московская группа «Братья Грим», а в 21:45 новосибирцев ждёт большой праздничный фейерверк.

«ОТС — самая крупная вещательная сеть на территории Новосибирской области. В 21 районном центре построены мощные приёмо-передающие спутниковые телевизионные станции. Вещание телеканала охватывает 84 % населения области», — отмечают в пресс-службе телекомпании.

Свой юбилей ОТС отмечает под девизом «Олимпиада музыки и спорта» уже несколько месяцев. В районах области прошло множество мероприятий, которые посетили около 12 тысяч человек. Это и чемпионат сельских команд по футболу, и серия концертов, и дискотеки.

Телекомпания вела прямые трансляции праздничных концертов, зрители могли увидеть себя в телеэфире, а также найти видеорепортажи и фотообзоры в соцсетях по хештегу #20летотс.

«Двадцать лет в эфире — хороший повод для того, чтобы ставить перед собой новые цели. Мы стремимся к тому, чтобы зрители, включая телеканал ОТС, получали актуальную информацию, высокое качество видео, современный стиль подачи. „Открываем, Творим, Создаём“ — мы не зря в юбилейный сезон выбрали такую расшифровку аббревиатуры ОТС, ведь телевидение немыслимо без творчества, креатива, без того, чтобы каждый день генерировать интересные идеи», — рассказал директор телекомпании ОТС Сергей Эклер.

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