Томич блуждал в тайге четыре дня и чудом выжил

Невероятная история спасения молодого мужчины произошла в Томской области — от гибели в тайге его уберёг случай.

Началась эта история рано утром 18 июля. Томич позвонил отцу и рассказал, что заблудился в лесу, а телефон у него садится. Только 21 июля родственники потерявшегося обратились на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт».

«Начался прозвон заявителей, родственников, стандартные предварительные мероприятия, попытки получить фотографии. Утро началось с обсуждения возможности выезда: кроме сроков пропажи против нас было ещё и то, что неизвестна точка входа. Площадь поиска — треугольник со стороной 45 километров», — рассказали поисковики.

Но вдруг в отряд поступило сообщение о том, что в лесу нашли человека. Мужчина поехал в лес и думал, что обнаружил медведя, но когда подошёл ближе, увидел, «что это человек, который лежал весь покусанный».

Чуть позже удалось подтвердить информацию, что это именно тот пропавший мужчина. В общей сложности он провёл в лесу больше четырёх суток.

Напомним, красноярские следователи начали проверку после обнаружения тел 32-летнего мужчины и его 11-летнего сына; погибшие находились в автомобиле УАЗ-31514 в таёжном массиве в верховьях реки Тайгиш.