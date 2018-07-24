Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.

На известном сайте Сhange.org создали петицию, требующую наказать алтайскую живодёрку. Девушка на камеру сняла, как с хохотом рубила топором беззащитного котёнка, а затем отрезала ему голову.

«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится всё больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котёнок», — написала автор петиции Ольга Табор.

Напомним, в июле родители алтайской живодёрки рассказали, что думают о поступке своей дочери.