Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки
24 июля, 16:25
фото с сайта change.org
Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
На известном сайте Сhange.org создали петицию, требующую наказать алтайскую живодёрку. Девушка на камеру сняла, как с хохотом рубила топором беззащитного котёнка, а затем отрезала ему голову.
«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится всё больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котёнок», — написала автор петиции Ольга Табор.
Напомним, в июле родители алтайской живодёрки рассказали, что думают о поступке своей дочери.