Усика, Путина и Монеточку искали новосибирцы

Бой боксёров, встреча президентов и модная певица вошли в топ запросов новосибирцев в Яндексе на прошлой неделе.

В компании «Яндекс» проанализировали поисковые запросы жителей Новосибирской области с 16 по 22 июля.

Как выяснилось, чаще всего новосибирцы хотели узнать о бое известных боксёров Александра Усика и Мурата Гассиева [бокс гасиев и усик был бой кто победил], [усик гассиев трансляция боя], [бой усик гассиев видео].

На втором месте по популярности оказалось печальное событие — убийство фигуриста Дениса Тена [денис тен], [что случилось с денисом теном], [убили фигуриста]. В тройку лидеров вошёл и запрос о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа [встреча путина и трампа], [трамп путин], [переговоры путина трамп].

В десятке популярных запросов — ныне популярные певицы Монеточка [монеточка], [монетка певица] и Гречка [гречка], [певица гречка], [песни гречки]. Возобновился и интерес к скандальной группе Pussy Riot [пуси райт], [pussy riot это], [кто такие pussy riot].

Кроме того, сибиряки активно искали в Яндексе фильм «Клуб миллиардеров» [клуб миллиардеров], [клуб миллиардеров фильм 2018] и информацию о футбольном матче «Сибирь» — «Шинник» [фксибирь], [фк сибирь официальный сайт], [футбол сибирь новосибирск официальный сайт].

Напомним, отдалённые сёла в Новосибирской области получат доступ в интернет.