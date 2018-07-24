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В плагиате уличила новосибирская группа популярного рэпера Элджея

 24 июля, 14:55
В плагиате уличила новосибирская группа популярного рэпера Элджея
фото из официальной группы Элджея в соцсети «ВКонтакте»

Участники новосибирской группы узнали в новом хите исполнителя песен «Розовое вино» и «Минимал» свой трек.

Между участниками новосибирского коллектива WOW и популярным рэпером Элджеем вспыхнул конфликт из-за его нового хита 1love. Эту композицию местная группа посчитала похожей на свой трек My love say no, демоверсию которого они отправляли другу Элджея годом ранее. Тогда речь шла о возможном сотрудничестве и совместном исполнении трека, однако этого так и не произошло.

«Как прокомментировать? Скажу честно, нам было бы всё равно на этот случай и трек, потому что наша демка так и осталась бы демкой в забытой коробке, если бы не сам факт такого неприятного и, на наш взгляд, некрасивого поступка, мы считаем, что человек не сидел часами в поисках музыки к своей работе, он просто взял то, что принесли ему на „блюдечке“ малоизвестные музыканты из Новосиба», — сообщил один из участников коллектива Данил Таран в своём инстаграме.

Он добавил, что отчасти даже рад, что их коллектив смог «вдохновить своей демкой».

Напомним, за прошедшую неделю новосибирцы чаще всего искали в сети популярных певиц Монеточку и Гречку.

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