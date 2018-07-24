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За Травникова на губернаторских выборах готовы проголосовать 70 % сибиряков

 24 июля, 18:22
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За Травникова на губернаторских выборах готовы проголосовать 70 % сибиряков
фото пресс-службы правительства новосибирской области

ВЦИОМ оценил общественно-политическую ситуацию перед выборами губернатора Новосибирской области.

Результаты исследования, проведённого по заказу Фонда поддержки некоммерческих организаций «ЕДИНСТВО», показали, что более трети жителей региона знают о том, что в сентябре пройдут губернаторские выборы — 35 %. Почти каждый десятый смог назвать точное число — 9 сентября, а половина участников опроса выразили заинтересованность предстоящими выборами.

Явка ожидается достаточно высокой — 65 %, при этом 46 % респондентов заявили, что обязательно примут участие, и 19 % — что, скорее всего, придут на избирательные участки.

Что касается действующего главы области Андрея Травникова, то за него сейчас готовы проголосовать 70 % опрошенных жителей региона, планирующих прийти на избирательные участки. Динамика содержательного отношения к деятельности главы региона с января по июнь выросла с 10 % до 46 %.

При этом показатель негативных оценок снизился на два пункта — до 7 %. Затрудняющихся дать ответ становится меньше — с 35 % в мае до 28 % в июне.

Кстати, на сегодняшний день подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра, в облизбирком сдали четыре кандидата: Георгий Михайлов, которого выдвинуло новосибирское отделение Всероссийской политической партии «Народный альянс»; лидер новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов; первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев, выдвинутый ЛДПР, и кандидат от «Единой России» Андрей Травников.

Напомним, в начале июля президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Травниковым, глава региона начал доклад с социально-экономической ситуации в области, он назвал её стабильной.

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