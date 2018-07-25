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Дегустацией травяных чаёв откроют аптеку в центре Новосибирска

 25 июля, 17:22
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Дегустацией травяных чаёв откроют аптеку в центре Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Фуршетом с использованием полезных продуктов и дегустацией травяных чаёв на улице Урицкого, 6, в Новосибирске откроют аптечный магазин «Настоящее от природы».

Мероприятие начнётся в 13:00 в пятницу, 27 июля. Гостям расскажут о пользе травяных настоев, традициях лечения ими, условиях настаивания, дозирования, хранения и правилах применения. Использоваться при этом будут только продукты, представленные в ассортименте аптечного магазина.

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» весной этого года открыло производство товаров под торговой маркой «Настоящее от природы». Сейчас под этим брендом продают БАДы, диетическое питание и косметическую продукцию.

«Теперь муниципальные аптеки формируют новое направление: приготовление травяных настоев — мы возвращаемся к давним традициям траволечения, которое является одним из древнейших способов лечения заболеваний и остаётся актуальным до сих пор», — отмечают в компании.

Один из главных плюсов траволечения — то, что оно действует более мягко и даёт меньше побочных эффектов, чем агрессивные химические вещества. Но неправильный способ приготовления превращает полезные травы в обычный зелёный чай.

Поэтому специалисты «Новосибирской аптечной сети» решили не только изготавливать и продавать фиточаи, но и помочь сибирякам профессионально разбираться в вопросах употребления и хранения трав.

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