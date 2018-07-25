Главного спасателя Томской области задержали при получении взятки

СК сообщил, что главу томского управления МЧС генерал-майора Михаила Бегуна задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый незаконно потребовал от своего подчинённого изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

В дальнейшем Михаил Бегун распорядился незаконно выдать предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие необходимого оборудования.

Задержали руководителя ведомства сотрудники ФСБ с поличным — в момент получения взятки. Деньги изъяли, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей.

Напомним, СК намерен продлить арест бывшего руководителя МЧС по Кемеровской области, обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».