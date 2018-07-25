Голую пациентку удерживали от побега красноярские врачи

фото Романа Романова из группы «Инцидент Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

Обнажённая девушка полчаса пыталась убежать от врачей скорой помощи — медработники изо всех сил старались её удержать.

Инцидент произошёл на улице Свердловской в Красноярске 23 июля, о нём рассказал местный блогер Роман Романов в соцсети Instagram.

«Предполагаю, что девушка, скорее всего, под действием наркотиков или алкоголя», — написал Романов в соцсети.

О том, что произошло с девушкой, врачи не рассказали — состояние пациента является врачебной тайной.

Напомним, обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске.