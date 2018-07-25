Голую пациентку удерживали от побега красноярские врачи
25 июля, 16:16
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фото Романа Романова из группы «Инцидент Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»
Обнажённая девушка полчаса пыталась убежать от врачей скорой помощи — медработники изо всех сил старались её удержать.
Инцидент произошёл на улице Свердловской в Красноярске 23 июля, о нём рассказал местный блогер Роман Романов в соцсети Instagram.
«Предполагаю, что девушка, скорее всего, под действием наркотиков или алкоголя», — написал Романов в соцсети.
О том, что произошло с девушкой, врачи не рассказали — состояние пациента является врачебной тайной.
Напомним, обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске.