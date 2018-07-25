1 балла
+13 °C
Курс ЦБ:
63,08
73,75

Голую пациентку удерживали от побега красноярские врачи

 25 июля, 16:16
подходящие темы
Голую пациентку удерживали от побега красноярские врачи
фото Романа Романова из группы «Инцидент Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

Обнажённая девушка полчаса пыталась убежать от врачей скорой помощи — медработники изо всех сил старались её удержать.

Инцидент произошёл на улице Свердловской в Красноярске 23 июля, о нём рассказал местный блогер Роман Романов в соцсети Instagram.

«Предполагаю, что девушка, скорее всего, под действием наркотиков или алкоголя», — написал Романов в соцсети.

О том, что произошло с девушкой, врачи не рассказали — состояние пациента является врачебной тайной.

Напомним, обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 июня, 10:38 • статья

Оставить окно надежды

К медицине в Новосибирске сейчас особое внимание: власти придумывают способы сократить очереди в поликлиниках, запускают проекты вроде системы 5S и проводят проверки. Об этом говорят много и громко, но всё меньше о самих врачах, которые, несмотря на любые нововведения, спасают жизни.
 7 июня, 11:35 • статья

Право на дым

В 2013 году российское правительство одобрило антитабачные меры, после которых курильщиков в своей привычке заметно ограничили. Сиб.фм узнал, что изменилось и с какими статистическими показателями ко Всемирному дню без табака подошла Новосибирская область.
 1 июня, 12:16 • статья

Сортируй и сберегай

Сиб.фм разбирался в проекте «Бережливая поликлиника» — что собой представляет новая система и какие проблемы она реально решает.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз