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Легкомоторный самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск

 25 июля, 13:08
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Легкомоторный самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск
фото с сайта pixabay.com

МЧС сообщило о начале поисков легкомоторного самолёта, который вылетел из Новосибирска, но не прибыл к месту назначения в Томске.

Связь с воздушным судном Cirrus пропала утром 25 июля. Спасателям сообщение о ЧП поступило в 08:05.

«На пульт дежурного поступило сообщение о том, что легкомоторный самолёт вылетел из аэропорта Северный Новосибирска и следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолёт не прибыл», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Спасатели сообщают, что в поисках задействован вертолёт МИ-8, а также обследуется береговая линия Оби — от населённого пункта Мочище до границы с Томской областью. Кроме того, поисковые работы начали и томские спасатели.

Напомним, 23 июля самолёт Airbus греческой авиакомпании Ellinair не смог совершить посадку в новосибирском аэропорту из-за плохой видимости.

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