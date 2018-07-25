Легкомоторный самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск
25 июля, 13:08
МЧС сообщило о начале поисков легкомоторного самолёта, который вылетел из Новосибирска, но не прибыл к месту назначения в Томске.
Связь с воздушным судном Cirrus пропала утром 25 июля. Спасателям сообщение о ЧП поступило в 08:05.
«На пульт дежурного поступило сообщение о том, что легкомоторный самолёт вылетел из аэропорта Северный Новосибирска и следовал в аэропорт Томска. В установленное время в конечный пункт назначения самолёт не прибыл», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области.
Спасатели сообщают, что в поисках задействован вертолёт МИ-8, а также обследуется береговая линия Оби — от населённого пункта Мочище до границы с Томской областью. Кроме того, поисковые работы начали и томские спасатели.
Напомним, 23 июля самолёт Airbus греческой авиакомпании Ellinair не смог совершить посадку в новосибирском аэропорту из-за плохой видимости.