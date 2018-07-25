3 балла
+22 °C
Курс ЦБ:
63,08
73,75

На безопасности в «Зимней вишне» сэкономили 7 миллионов рублей — СК

 25 июля, 13:16
были упомянуты
подходящие темы
На безопасности в «Зимней вишне» сэкономили 7 миллионов рублей &mdash; СК
фото с сайта pixabay.com

Следователи установили, что на системе пожаротушения в торгово-развлекательном центре решили сэкономить.

Владелец ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова сэкономила порядка 7 млн рублей на противопожарной системе. Об этом рассказал ио заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам представителя СК, Богданова отказалась заключить несколько дополнительных соглашений с компанией, обслуживающей пожарную сигнализацию в ТРЦ. При этом владелец торгово-развлекательного центра знала, что противопожарная система здания неисправна.

«В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвёртом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — рассказал представитель СК РФ.

Страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта, трагедия унесла жизни 60 человек.

Напомним, потерпевшие по делу «Зимней вишни» намерены остановить снос ТРЦ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 25 июля, 10:18 • интервью

Илон Маск по-сибирски

В США компания Tesla создала крупный накопитель электроэнергии для целой страны. В России учёные НГТУ тоже изобрели накопитель для крупных предприятий — могут сделать и для Австралии, если попросят. Но их объединяют не только общая сфера деятельности, но и финансовые трудности. Наш Илон Маск — проректор по учебной работе в НГТУ, заведующий лабораторией в области систем накопления электрической энергии Сергей Брованов — рассказал Сиб.фм о своих разработках, конкуренции вузов, западных коллегах и бизнесе в науке.
 25 июля, 08:15 • статья

Жилой комплекс «Маковского»

Если зайти на сайт Сибирь ИНВЕСТ, то можно узнать, что ЖК «Маковского» расположен в центре, недалеко от областной администрации. Два дома выполнены в едином стиле: кирпич, бесшумные лифты: стильно и удобно, всё, как умеет строить ООО «Паркхаус».
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 12 июля, 13:11 • новость

Схватка рыбака и двухметрового сома на Алтае попала на видео

В Алтайском крае мужчина, напоминающий внешним видом Тарзана, победил в страшной борьбе с огромной рыбой.