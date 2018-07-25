Следователи установили, что на системе пожаротушения в торгово-развлекательном центре решили сэкономить.

Владелец ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова сэкономила порядка 7 млн рублей на противопожарной системе. Об этом рассказал ио заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам представителя СК, Богданова отказалась заключить несколько дополнительных соглашений с компанией, обслуживающей пожарную сигнализацию в ТРЦ. При этом владелец торгово-развлекательного центра знала, что противопожарная система здания неисправна.

«В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвёртом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — рассказал представитель СК РФ.

Страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта, трагедия унесла жизни 60 человек.

Напомним, потерпевшие по делу «Зимней вишни» намерены остановить снос ТРЦ.