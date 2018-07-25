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Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

 25 июля, 11:33
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Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах
кадр из видео с YouTube-канала «Телеканал 360»

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз.

В интернете появилось видео, где глава местного сельсовета Виктор Штраух извиняется за поведение своих дочерей. Девочки с хохотом разрубили беззащитного котёнка топором — что вызвало недовольство общественности по всей стране.

«Хочу принести всем извинение. Девочки раскаиваются. Готовы понести то наказание, которое будет предусмотрено законодательством. Но мне страшно за свою семью. Поступают угрозы на сотовый телефон, во всех соцсетях. Угрожают моим родственникам, моим друзьям», — сказал Виктор Штраух.

Данное видео опубликовали на YouTube-канале «Телеканал 360». Также мужчина отметил, что его дочери не выходят из дома, а из-за угроз им всем пришлось выкинуть сим-карты.

Напомним, 24 июля тысячи россиян потребовали наказания для алтайской живодёрки.

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