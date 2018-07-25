Площадь Ленина в Новосибирске ожидает серьёзная реконструкция

Мэр Новосибирска побывал на площади Ленина и оценил первый этап ремонта Красного проспекта между улицами Писарева и Максима Горького.

Протяжённость участка — 2,4 километра. Пока здесь выполнен первый слой дорожного покрытия — выравнивающий. Далее будет сделан слой щебёночно-мастичного асфальтобетона, вся площадь подвергнется серьёзной реконструкции. Общая стоимость работ составляет 168,4 млн рублей.

«До ремонта состояние дорог было практически аварийным, а на светофорных участках колейность проезжей части выходила за пределы нормы. Особенно это было заметно зимой. Работы ведутся удовлетворительно и по срокам, и по качеству», — цитирует Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

Дорожники аккуратно работают с установленными здесь гранитными парапетами, чтобы не нарушить внешний вид улицы. Во время ремонта ликвидируют два места концентрации ДТП: на пересечении с улицами Достоевского и Орджоникидзе.

Напомним, почти 10 млн рублей потратили на ремонт дороги до новосибирского села Елбань, работы удалось завершить досрочно.