1 балла
+13 °C
Курс ЦБ:
63,08
73,75

Площадь Ленина в Новосибирске ожидает серьёзная реконструкция

 25 июля, 19:00
были упомянуты
подходящие темы
Площадь Ленина в Новосибирске ожидает серьёзная реконструкция
фото пресс-службы мэрии новосибирска

Мэр Новосибирска побывал на площади Ленина и оценил первый этап ремонта Красного проспекта между улицами Писарева и Максима Горького.

Протяжённость участка — 2,4 километра. Пока здесь выполнен первый слой дорожного покрытия — выравнивающий. Далее будет сделан слой щебёночно-мастичного асфальтобетона, вся площадь подвергнется серьёзной реконструкции. Общая стоимость работ составляет 168,4 млн рублей.

«До ремонта состояние дорог было практически аварийным, а на светофорных участках колейность проезжей части выходила за пределы нормы. Особенно это было заметно зимой. Работы ведутся удовлетворительно и по срокам, и по качеству», — цитирует Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

Дорожники аккуратно работают с установленными здесь гранитными парапетами, чтобы не нарушить внешний вид улицы. Во время ремонта ликвидируют два места концентрации ДТП: на пересечении с улицами Достоевского и Орджоникидзе.

Напомним, почти 10 млн рублей потратили на ремонт дороги до новосибирского села Елбань, работы удалось завершить досрочно.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 июля, 17:12 • статья

Дороги, медицина и цеха

Рабочая поездка главы Новосибирской области Андрея Травникова по Первомайскому району началась с Новосибирского электровозоремонтного завода
 2 июля, 14:02 • статья

Дорогие дороги

На работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области в 2018 году будет потрачено 2,421 млрд рублей. О том, как реализуется в регионе этот проект, рассказал врио губернатора Андрей Травников.
 22 июня, 18:18 • статья

Новосибирску 125

Новосибирск отмечает юбилей — в этом году ему исполняется 125 лет. И отмечать он его будет с размахом. В День города запланированы различные мероприятия: официальная часть, народные гуляния, тематические выставки, концерты и, конечно, завершится всё праздничным салютом.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз