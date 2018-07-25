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Пропавший легкомоторный самолёт нашли в лесу под Новосибирском

 25 июля, 16:05
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Пропавший легкомоторный самолёт нашли в лесу под Новосибирском
фото пресс-службы главного управления мчс по новосибирской области

Спасатели обнаружили пропавший легкомоторный самолёт Cirrus в лесном массиве Заельцовского района Новосибирска.

Воздушное судно нашли в 14:00. На его борту находился только пилот, который погиб во время крушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть одного человека».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В новосибирском управлении МЧС отмечают, что в поисках пропавшего самолёта участвовали два вертолёта и пять патрульных групп.

Напомним, легкомоторный самолёт вылетел утром 25 июля из новосибирского аэропорта Северный и следовал в аэропорт Томска, спустя какое-то время с ним пропала связь, после чего началась поисковая операция.

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