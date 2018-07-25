Ремонт дороги до новосибирского села Елбань завершили досрочно

Почти 10 млн рублей потратили на ремонт дороги до новосибирского села Елбань, работы удалось завершить досрочно.

В среду, 25 июля, качество ремонта приехал проверить замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Раков. Он отметил, что по этой дороге проходят маршруты школьных и пассажирских автобусов, нагрузка на трассу также возрастает из-за развития сельхозпредприятий на этой территории.

Осмотрев новое асфальтобетонное покрытие и оценив, как укреплены обочины щебёночно-песчаной смесью, замминистра заявил, что работы выполнены качественно.

«Дорожный фонд Новосибирской области на 2018 год изначально составлял 11,4 млрд рублей. Из них на автодороги местного значения было предусмотрено 1,6 млрд. Но решением главы региона Андрея Травникова в марте на ремонт дорог в сельской местности дополнительно выделили 1,5 млрд рублей», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Что касается ремонта дорог в сельской местности, то в 2018 году он пройдёт на 107 объектах во всех 30 районах области. Отремонтировать планируется 117 километров. В основном это дороги со щебёночным, грунтовым и грунто-щебёночным покрытием, реже с асфальтобетонным покрытием.

Напомним, 19 июля дорожники сообщили, что на Димитровском мосту в Новосибирске удалось ликвидировать колейность, ремонт был выполнен более чем на 70 % — около 100 тысяч квадратных метров.