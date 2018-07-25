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Томскую семью отправили в колонию за продажу суррогатного алкоголя

 25 июля, 11:58
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Томскую семью отправили в колонию за продажу суррогатного алкоголя
фото с сайта pixabay.com

В исправительную колонию общего режима в Томске отправили пожилую семейную пару и их дочь — они были уличены в производстве и продаже суррогатного алкоголя.

Начала преступный бизнес ещё в 2016 году 32-летняя дочь супругов, она научилась приготовлению алкоголя в домашних условиях, а после привлекла к этому своих родителей. Суррогатный алкоголь семья продавала в розницу и сбывала в магазины города. Общую прибыль оценили в сумму более 200 тысяч рублей.

«Они чётко распределили между собой обязанности: родители смешивали спирт с добавками, разливали по бутылкам и хранили в гараже у дома, а дочь приобретала сырьё, искала покупателей, а также наклеивала на бутылки поддельные марки», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Супругов, которым 59 и 60 лет, приговорили к семи и девяти месяцам лишения свободы, а их дочь отправится в колонию на один год и три месяца. Также каждый осуждённый выплатит штраф — 50 тысяч рублей.

Семья пыталась обжаловать приговор, ссылаясь на то, что он слишком суровый, но судебная коллегия по уголовным делам отказала в удовлетворении апелляционных жалоб.

Напомним, в июне жительницу Томска уже не в первый раз привлекли к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним — но виновной она себя не признала.

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