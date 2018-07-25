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В массовом заражении девушек ВИЧ обвинили кемеровчанина

 25 июля, 12:24
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В массовом заражении девушек ВИЧ обвинили кемеровчанина
фото с сайта pixabay.com

Жительницы Кемерово рассказали о мужчине, который намеренно заражает девушек ВИЧ, известно уже о двух пострадавших.

Эта история получила широкую огласку, когда девушка по имени Анфиса обратилась в одну из кемеровских редакций. Она рассказала, что мужчину зовут Юрий. По её словам, он якобы тщательно скрывает свою болезнь от сожительниц, что и приводит к печальным последствиям.

«Я с ним жила, он про девочек своих рассказывал, видео показывал, как он с ними... Всегда снимал на скрытые камеры всех девочек, с кем жил. Меня принуждал в чатах себя показывать. Как только узнавали, что он болен, он сразу всех выгонял и искал новую», — цитирует девушку сайт Vsё42.ru.

Сейчас девушка разыскивает всех сожительниц мужчины и планирует подать на него коллективное заявление в полицию. Дело в том, что в Уголовном кодексе РФ существует отдельная статья — «Заражение ВИЧ-инфекцией». Если заражённый человек не предупредил о своём недуге, и это привело к заражению, то за это грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, Роспотребнадзор назвал регионы страны с самыми высокими показателями ВИЧ-инфекции, в первой тройке — два региона Сибири.

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