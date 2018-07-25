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За нелегальный алкоголь новосибирская компания заплатит 3 миллиона рублей

 25 июля, 15:29
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За нелегальный алкоголь новосибирская компания заплатит 3 миллиона рублей
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске впервые за хранение нелегального алкоголя компанию оштрафовали на 3 млн рублей.

Нарушение обнаружили ещё в декабре 2017 года. Нелегальный склад находился на улице Петухова и принадлежал ООО «Альбаган». Проверяющие нашли более 22 тысяч бутылок — около 12 тысяч литров алкоголя. Здесь хранились водка, коньяк, вино различных наименований.

Лицензии на хранение алкогольной продукции компания при этом не имела. Решение о штрафе вынес новосибирский Арбитражный суд. Товар конфискован.

«После ужесточения ответственности за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии штрафы для юридических лиц не могут быть меньше этой суммы. Ранее они составляли 200-300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой», — рассказал глава межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин.

Напомним, в исправительную колонию общего режима в Томске отправили пожилую семейную пару и их дочь — они были уличены в производстве и продаже суррогатного алкоголя.

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