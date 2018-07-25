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За отказ жениться на соседке омичу грозит тюрьма

 25 июля, 17:25
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За отказ жениться на соседке омичу грозит тюрьма
фото с сайта pixabay.com

Молодой человек соблазнил 15-летнюю знакомую, — теперь он может отправиться в тюрьму.

С недомоганием, тошнотой и головокружением 16-летняя омичка обратилась в центральную больницу Муромцевского района 24 июля, сообщает сайт «Ом1». Как выяснилось, она вынашивает ребёнка третью неделю.

Виновником оказался 20-летний сосед девушки. А поскольку он встречался с омичкой, когда ей было 15 лет, парня, согласно законодательству РФ, могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Однако молодые люди могут заключить брак, предоставив соответствующую справку, — российские законы позволяют это сделать. Тем более что будущий отец утверждает, что между ним и его избранницей искренние чувства. Если же свадьба не состоится, омичу грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, готическая свадьба напугала отдыхающих на озере Большое Яровое.

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