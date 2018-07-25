Застрявшего на острове мужчину без ног спасли в Новосибирске

Инвалид находился на острове Коровьем почти пять дней, пока его не нашёл рыбак.

Безногого мужчину обнаружил на острове Коровьем недалеко от метромоста новосибирец, который отправился туда на рыбалку утром 25 июля. Спасателям он позвонил примерно в 07:20, рассказал Сиб.фм заместитель начальника МАСС Константин Максимов.

«К месту вышла оперативная группа на катере, мужчину доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи», — сообщил спасатель.

Как выяснилось, 49-летний инвалид находился на острове с выходных — его оставил приятель, который должен был за ним вернуться. По словам Константина Максимова, запас продуктов у мужчины был, так что от голода он не страдал.

Напомним, два катера столкнулись в ночном Обском море.