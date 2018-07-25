Застрявший в щебне автобус собрал пробку в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Рабочие отремонтировали яму на улице Волочаевской — в щебне, которым её засыпали, увяз автобус № 98.

Транспортное средство обездвижилось недалеко от остановки «Плющихинский жилмассив» 24 июля вечером, сообщают в соцсетях. В результате на дороге образовалась полукилометровая пробка. Затор начался от Гусинобродского шоссе.

По словам подписчиков, за минувший вечер там застряли две машины.

«Сегодня вечером „Опель“ из этой ямы выталкивал. Потом „Фит“ застрял. Потом, видимо, уже автобус...» — пишет один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Напомним, «Хонда» ушла под землю в центре Новосибирска.