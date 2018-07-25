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Застройщику грозит 10 лет за хищение 800 миллионов рублей в Новосибирске

 25 июля, 15:47
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Застройщику грозит 10 лет за хищение 800 миллионов рублей в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Руководитель ООО «Главновосибирскстрой-2» предстанет перед судом по обвинению в хищении денег дольщиков.

Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения. 48-летнего жителя Бердска обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

«Директор строительной фирмы с мая 2011 по октябрь 2014 года под предлогом строительства второй очереди многоквартирного жилого дома по улице Галущака в Новосибирске привлекал от граждан деньги, заключая с ними договоры долевого участия. Однако жилой дом так и не был введён в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Свои деньги потеряли более 350 человек, а сумма похищенного превысила 800 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что было арестовано имущество обвиняемого: доли в уставных капиталах обществ, нежилые помещения, движимое имущество и так далее. Их общая стоимость составляет 31 млн рублей.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Напомним, в Новосибирской области до 2020 года планируется ввести в строй 43 дома обманутых дольщиков, до конца 2018 года завершат строительство десяти из них.

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