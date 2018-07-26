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100 кошек и собак вывезли из Томской области

 26 июля, 18:30
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100 кошек и собак вывезли из Томской области
фото с сайта pixabay.com

Россельхознадзор по Томской области отчитался, в какие страны увезли животных из региона.

За первое полугодие 2018 года из региона вывезли 100 кошек и собак. Управление Россельхознадзора по Томской области оформило 46 ветеринарных сертификатов на погрузку 48 животных для вывоза в дальнее зарубежье: 16 — в США, Черногорию, Филиппины, Грузию и Таиланд. 30 сертификатов оформили на некоммерческие перевозки в государства-члены ЕС: в Германию, Чехию, Испанию, Италию, Данию, Финляндию, Францию, Болгарию и Нидерланды.

«В Евразийский экономический союз (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Киргизская Республика) оформлен вывоз 49 голов домашних животных, в государства-участники СНГ (республики Узбекистан, Таджикистан и Молдова) вывезено три собаки», — сообщила пресс-служба управления.

Напомним, в июне бездомных кошек и собак приютили жители Новосибирска на благотворительной ярмарке.

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