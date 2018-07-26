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Бердская чиновница не смогла обжаловать приговор по делу о халатности

 26 июля, 15:30
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Бердская чиновница не смогла обжаловать приговор по делу о халатности
фото с сайта pixabay.com

Экс-начальник управления финансов и налоговой политики администрации Бердска Ирина Вагнер не смогла обжаловать приговор суда по делу о халатности.

Она была приговорена городским судом 23 апреля 2018 года к шести месяцам исправительных работ условно с удержанием 15 % заработка в доход государства.

В суде было установлено, что, занимая эту должность, Вагнер незаконно передала ключевые носители электронной подписи ведущему специалисту МКУ «ЦИМО». И в дальнейшем не контролировала их использование.

«Это привело к тому, что 20 марта 2015 года и 9 августа 2016 года были похищены 6,4 млн рублей из бюджета Бердска», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В апелляционных жалобах Ирина Вагнер и её защитники просили отменить приговор. Но их доводы признали необоснованными, приговор оставили без изменений.

Напомним, руководитель ООО «Главновосибирскстрой-2» предстанет перед судом по обвинению в хищении денег дольщиков, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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