Девять голодающих шахтёров госпитализированы в Забайкалье
26 июля, 16:22
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Минздрав Забайкальского края сообщил о госпитализации девяти шахтёров, которые объявили голодовку из-за невыплаченной зарплаты.
В ведомстве отмечают, что в посёлке Вершино-Дарасунский медики отслеживают состояние здоровья шахтёров. Два раза в сутки фельдшер участковой больницы населённого пункта осматривает участников акции протеста.
«За первые сутки забастовки состояние людей было удовлетворительным. 26 июля после очередного медосмотра на предприятии девять человек были доставлены в участковую больницу для более тщательного осмотра и принятия решения об их возможной госпитализации», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Люди жаловались на головокружение и недомогание вследствие повышенного артериального давления.
Напомним, в голодовке принимают участие почти 70 человек, акция началась 24 июля, после того как руководство золотодобывающей шахты так и не выплатило работникам причитающиеся им 32 млн рублей.