Девять голодающих шахтёров госпитализированы в Забайкалье

Минздрав Забайкальского края сообщил о госпитализации девяти шахтёров, которые объявили голодовку из-за невыплаченной зарплаты.

В ведомстве отмечают, что в посёлке Вершино-Дарасунский медики отслеживают состояние здоровья шахтёров. Два раза в сутки фельдшер участковой больницы населённого пункта осматривает участников акции протеста.

«За первые сутки забастовки состояние людей было удовлетворительным. 26 июля после очередного медосмотра на предприятии девять человек были доставлены в участковую больницу для более тщательного осмотра и принятия решения об их возможной госпитализации», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Люди жаловались на головокружение и недомогание вследствие повышенного артериального давления.

Напомним, в голодовке принимают участие почти 70 человек, акция началась 24 июля, после того как руководство золотодобывающей шахты так и не выплатило работникам причитающиеся им 32 млн рублей.