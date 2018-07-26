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Двум тысячам новосибирцев за полгода поставили диагноз ВИЧ

 26 июля, 13:28
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Двум тысячам новосибирцев за полгода поставили диагноз ВИЧ
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области за первые полгода выявили две тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, обследовано за это время более 350 тысяч человек.

По выявлению новых случаев ВИЧ в 2017 году область заняла третье место среди российских регионов. Инфекционисты считают, что цифры свидетельствуют о том, что улучшилось качество тестирования населения.

Медицинским службам региона предписано предлагать людям сдать анализ на ВИЧ, даже если они обратились к врачам совсем по другому поводу. Кроме того, в регионе работают три тест-мобиля.

«Новосибирская область входит в десятку самых поражённых регионов РФ по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Но в последние годы мы отмечаем, что рост заболеваемости регистрируется за счёт увеличения охвата обследований», — рассказала Елена Пудова, заведующий отделом профилактики ВИЧ новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

По данным Роспотребнадзора, заражение гетеросексуальным путём составляет уже 53,5 % всех случаев. Это означает, что передача ВИЧ-инфекции происходит вне пределов уязвимых групп населения.

Наиболее поражённым контингентом являются мужчины от 30 до 44 лет. В России 3,3 % всех мужчин живут с диагнозом ВИЧ, об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2017 году». При этом антиретровирусную терапию получают не все, кому она показана.

«Если в целом по стране смотреть, у нас не самая худшая ситуация. Если в среднем по стране 35 % инфицированных охвачено лечением, то в Новосибирске 42 %. И СПИД-центр ставит цель довести этот показатель до 46 % к концу этого года», — отметила Таисия Ланюгова, председатель пациентской организации «Остров».

Кстати, в планах новосибирского СПИД-центра — до конца года охватить диагностикой 700 тысяч человек. Это 25 % населения Новосибирской области.

Напомним, Роспотребнадзор назвал регионы страны с самыми высокими показателями ВИЧ-инфекции, в первой тройке — два региона Сибири.

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