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Южный фасад мэрии Новосибирска отремонтируют до 10 августа

 26 июля, 14:01
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Южный фасад мэрии Новосибирска отремонтируют до 10 августа
фотография с сайта novo-sibirsk.ru

Ремонт фасадов здания новосибирской мэрии обойдётся в 13 млн рублей, но заказчики и подрядчики не исключают, что сумма будет пересмотрена.

Здание, расположенное на Красном проспекте, 34, является памятником архитектуры федерального значения. Сейчас у его южного фасада установлены строительные леса.

«Южную сторону фасада со стороны улицы Щетинкина доделают до 10 августа. Сразу после этого начнутся работы на северном фасаде со стороны улицы Депутатской — до 28 сентября. Полностью ремонт фасадов мэрии должен быть завершён в 2019 году», — рассказал пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский.

Первые обрушения фрагментов штукатурки со здания мэрии были зафиксированы в 2016 году. Тогда же вдоль центрального фасада поставили временные ограждения. Было заказано обследование здания. Его провели сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Экспертиза показала, что барельефы под карнизом подверглись эрозии, а штукатурка отслаивается. Мэрия приняла решение о выделении денег на капитальный ремонт фасадов. Его должны были начать ещё в 2017 году, но с подрядчиком возникли проблемы, муниципалитет расторгал контракт через суд. В 2018 году провели новые торги.

Учитывая, что здание мэрии — архитектурный памятник, его реставрация должна проходить по определённым, довольно жёстким правилам. Контролирующие органы следят за тем, чтобы исторический облик был сохранен.

«В архивах отсутствуют данные о проведении капитального ремонта. Я не буду категорично утверждать, возможно, в 70-е или 80-е года могли какие-то работы проводиться», — отметил руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Александр Кошелев.

Напомним, мэр Новосибирска побывал на площади Ленина и оценил первый этап ремонта Красного проспекта между улицами Писарева и Максима Горького.

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