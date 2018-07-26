На расширение новосибирской детской больницы потратят сотни миллионов рублей

Одна из крупнейших детских больниц Новосибирской области получит новые помещения и компьютерный томограф.

Медучреждение находится на Красном проспекте в здании, которое является памятником архитектуры. Его помещения лишь отчасти удалось приспособить для нужд больницы. Неоднократно звучали предложения перевести медучреждение в новое, специально построенное здание. Но в условиях нехватки денег был выбран другой вариант.

В структуру детской больницы включили помещения, расположенные в зданиях на улице Трудовой, 3, и Союза молодёжи, 8. Там в настоящее время работают неврологическое и психоневрологическое отделения.

«Много пустующих помещений, мы хотим использовать эти площади по полной программе. Конечно, ремонт предусматривает оснащение помещений новым оборудованием», — рассказал главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Одним из самых проблемных вопросов для детской больницы скорой медицинской помощи является травмпункт. Он работает в круглосуточном режиме, принимает детей со всего Новосибирска. В результате ремонта и перераспределения служб и отделений по различным локациям травматологическая служба должна переехать в более просторное помещение.

В региональном минздраве пока не детализировали сумму проекта, но пояснили, что речь идёт о нескольких сотнях миллионов рублей. Реализовать задуманное планируют до конца 2018 года.

Напомним, для ВИЧ-инфицированных беременных и детей открылось отделение в Городской инфекционной клинической больнице № 1 на базе новосибирского СПИД-центра.