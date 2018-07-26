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От падения из окна спасли жительницу Новосибирской области

 26 июля, 16:01
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От падения из окна спасли жительницу Новосибирской области
фото с сайта http://svidetel24.info/

Спасатели сняли бердчанку с подоконника на пятом этаже.

Девушка появилась в оконном проёме 25 июля вечером, сообщает бердское издание «Свидетель».

Обеспокоенные соседи вызвали спасателей, полицию и скорую. Сотрудники бердского поисково-спасательного отряда пытались уговорить девушку вернуться в квартиру, но это не помогло.

«Она не реагировала на просьбы, бросала вещи на улицу и вела себя неадекватно», — рассказал начальник поисково-спасательного отряда Бердска Сергей Козин.

В итоге спасатели проникли в квартиру через крышу с помощью альпинистского снаряжения, в это время девушку отвлекала полиция. Бердчанку передали врачам и стражам порядка.

По словам соседей, мать нарушительницы спокойствия находится в психиатрической больнице. А девушка периодически выпивает и ругается матом на весь двор.

Напомним, шестилетний мальчик выпал из окна высотки в Кемерове.

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