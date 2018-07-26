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Питона Гадюку увезли спасатели из пятиэтажки в Новосибирске

 26 июля, 13:03
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Питона Гадюку увезли спасатели из пятиэтажки в Новосибирске
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Присутствие змеи на лестничной площадке смутило жительницу дома — спасатели увезли рептилию.

О необычном госте спасателям сообщили в ночь на 26 июля, рассказал Сиб.фм заместитель начальника МАСС Константин Максимов.

«В 01:45 поступила информация от жительницы пятиэтажного дома по улице Дуси Ковальчук: на лестничной площадке третьего этажа лежит змея», — рассказал Константин Максимов.

Спасатели выехали на место и поместили змею в трёхлитровую банку. Каким образом рептилия оказалась в пятиэтажке, неизвестно.

Виновницу происшествия отправили в новосибирский Центр реабилитации диких животных. Как рассказали в учреждении, это австралийский ковровый питон.

«Питона назвали Гадюка, в центре реабилитации он останется жить», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Напомним, новосибирский Центр по проблемам домашних животных опустел.

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