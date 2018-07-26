Питона Гадюку увезли спасатели из пятиэтажки в Новосибирске
26 июля, 13:03
Присутствие змеи на лестничной площадке смутило жительницу дома — спасатели увезли рептилию.
О необычном госте спасателям сообщили в ночь на 26 июля, рассказал Сиб.фм заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
«В 01:45 поступила информация от жительницы пятиэтажного дома по улице Дуси Ковальчук: на лестничной площадке третьего этажа лежит змея», — рассказал Константин Максимов.
Спасатели выехали на место и поместили змею в трёхлитровую банку. Каким образом рептилия оказалась в пятиэтажке, неизвестно.
Виновницу происшествия отправили в новосибирский Центр реабилитации диких животных. Как рассказали в учреждении, это австралийский ковровый питон.
«Питона назвали Гадюка, в центре реабилитации он останется жить», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Напомним, новосибирский Центр по проблемам домашних животных опустел.