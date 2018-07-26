Подросток на мопеде погиб в ДТП под Новосибирском
26 июля, 13:40
фото с сайта pixabay.com
Мопед с двумя школьниками столкнулся с «Тойотой» — один из мальчиков погиб.
Автомобиль «Тойота Корона» столкнулся с мопедом, на котором ехали двое подростков, 25 июля в 22:40. ДТП произошло в посёлке Голубой залив Новосибирского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате столкновения погиб 16-летний пассажир мопеда, а 14-летний водитель получил травмы различной степени тяжести.
Известно, что за рулём «Тойоты» находился 78-летний новосибирец.
«Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по региону.
Напомним, смертельное ДТП со скорой помощью произошло в Новокузнецке.