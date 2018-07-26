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Покусанную жертву злой собаки ищут в Новосибирске

 26 июля, 17:40
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Покусанную жертву злой собаки ищут в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Собака напала на девушку в Тимирязевском сквере — разыскивают пострадавшую и свидетелей произошедшего.

Инцидент произошёл 24 июля в 23:15, сообщила в соцсетях подписчица Анастасия Никифорова. Как рассказала девушка Сиб.фм, у прохожей произошёл конфликт с хозяином собаки — в результате ссоры он натравил на неё пса.

«Девушка получила неоднократные покусы рук, тяжесть покусов неизвестна. Пострадавшая скрылась в неизвестном направлении», — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Анастасии Никифоровой, в тот же день хозяин пса натравил его ещё на одного человека. Чтобы разобраться в ситуации и наказать виновного, Анастасия просит откликнуться покусанную сибирячку и очевидцев, написав ей сообщение в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, за нападение трёх собак на школьницу хозяйка из Читы заплатит 40 тысяч рублей.

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