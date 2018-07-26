1 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Полиция выстрелами остановила пьяного водителя в НСО

 26 июля, 18:34
подходящие темы
Полиция выстрелами остановила пьяного водителя в НСО
фото с сайта pixabay.com

Нетрезвый мужчина на автомобиле ВАЗ-2106 не желал останавливаться по просьбе полиции — стражи порядка прострелили колесо машины.

29-летний мужчина сел за руль автомобиля у магазина в Чулыме Новосибирской области 25 июля в 21:00. Местные жители сообщили об этом в полицию.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники ДПС с помощью громкоговорящего устройства потребовали у водителя остановиться, но тот прибавил скорость и попытался скрыться.

«В ходе преследования водитель свернул на полевую дорогу. Повторные требования об остановке автомобиля гражданин продолжал игнорировать, после чего инспекторами ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия. После предупредительного выстрела автоинспектор выстрелил по колесу транспортного средства», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль остановили, мужчину с видимыми признаками алкогольного опьянения задержали. Как выяснилось, ранее нарушитель уже был лишён права управлять транспортным средством. От медицинского освидетельствования сибиряк отказался.

Полиция проводит проверку.

Напомним, группа неизвестных обстреляла офис «Руси Сидящей» в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 июня, 12:18 • статья

Утечка пивных акцизов

Волонтёры «Общественного контроля» проверили в Новосибирске более сотни точек продаж пива. Оказалось, что на прилавках царит необыкновенное разнообразие дешёвых напитков — стоимостью около 60 рублей за литр и ниже.
 30 апреля, 12:25 • статья

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

В Новосибирске грядёт очередная Монстрация — в преддверии выборов власть, похоже, вынуждена была пойти на компромисс.
 29 апреля, 10:55 • интервью

Битва за однёшку

История о том, как бывший музыкант (а ныне дворник) пытается отвоевать право на спокойную жизнь в своей квартире и вернуть экс-супруге материнский капитал, вложенный в ипотеку.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз