Полиция выстрелами остановила пьяного водителя в НСО

Нетрезвый мужчина на автомобиле ВАЗ-2106 не желал останавливаться по просьбе полиции — стражи порядка прострелили колесо машины.

29-летний мужчина сел за руль автомобиля у магазина в Чулыме Новосибирской области 25 июля в 21:00. Местные жители сообщили об этом в полицию.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники ДПС с помощью громкоговорящего устройства потребовали у водителя остановиться, но тот прибавил скорость и попытался скрыться.

«В ходе преследования водитель свернул на полевую дорогу. Повторные требования об остановке автомобиля гражданин продолжал игнорировать, после чего инспекторами ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия. После предупредительного выстрела автоинспектор выстрелил по колесу транспортного средства», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль остановили, мужчину с видимыми признаками алкогольного опьянения задержали. Как выяснилось, ранее нарушитель уже был лишён права управлять транспортным средством. От медицинского освидетельствования сибиряк отказался.

Полиция проводит проверку.

Напомним, группа неизвестных обстреляла офис «Руси Сидящей» в Новосибирске.