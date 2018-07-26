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Трамвайные пути отремонтируют на улице Титова в Новосибирске

 26 июля, 16:11
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Трамвайные пути отремонтируют на улице Титова в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Трамваи маршрута № 8 прекратят ходить по улицам Новосибирска из-за ремонта путей на улице Титова.

Работы пройдут в районе дома № 189, движение закроют через переезд по улице Связистов в сторону улицы Озёрной. Ограничения будут недолгими — с 20:00 27 июля до 05:30 28 июля.

«При этом движение трамвайного маршрута № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — станция метро „Площадь Маркса“ будет изменено. Электротранспорт поедет от остановки „Улица Степная“ по улицам Троллейной и Широкой до остановки „ТЭЦ-2“», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, а также заранее выбирать дороги для объезда ремонтируемого участка.

Напомним, в троллейбусах и трамваях Новосибирска осенью должны появиться турникеты, которые частично заменят кондукторов.

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