Трамвайные пути отремонтируют на улице Титова в Новосибирске

Трамваи маршрута № 8 прекратят ходить по улицам Новосибирска из-за ремонта путей на улице Титова.

Работы пройдут в районе дома № 189, движение закроют через переезд по улице Связистов в сторону улицы Озёрной. Ограничения будут недолгими — с 20:00 27 июля до 05:30 28 июля.

«При этом движение трамвайного маршрута № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“ — станция метро „Площадь Маркса“ будет изменено. Электротранспорт поедет от остановки „Улица Степная“ по улицам Троллейной и Широкой до остановки „ТЭЦ-2“», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, а также заранее выбирать дороги для объезда ремонтируемого участка.

Напомним, в троллейбусах и трамваях Новосибирска осенью должны появиться турникеты, которые частично заменят кондукторов.