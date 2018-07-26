Упал с КамАЗа и погиб спешащий на работу омич
26 июля, 17:58
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фото с сайта pixabay.com
Мужчина поскользнулся, забираясь в кабину грузовика, — следователи ведут проверку.
Трагедия произошла 25 июля на территории асфальтобетонного завода на улице Барабинской в Омске.
Как сообщила Сиб.фм старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, 48-летний мужчина опаздывал на работу и попросил водителя КамАЗа его подвезти. Тот согласился, но, поднимаясь в кабину, мужчина поскользнулся и упал.
«Мужчина ударился головой и скончался в результате открытой черепно-мозговой травмы», — рассказала представитель СК.
По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку.
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