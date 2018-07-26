1 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Жильцам разрушенных бараков в Оби предложили квартиры «в аду»

 26 июля, 17:51
подходящие темы
Жильцам разрушенных бараков в Оби предложили квартиры «в аду»
фото предоставил «Гражданский патруль»

В Оби хозяевам домов с обвалившимися потолками предложили переехать в ещё более разваленную квартиру.

В Оби у дома № 4 на улице Путейцев обвалился потолок, соседним зданиям грозит та же участь. Более 30 лет люди прожили в бараках, которые строили как временные. Недавно из-за появившейся насыпи дома попали в зону подтопления, фундаменты начали разрушаться, а полы гнить.

Пока общественники требовали признать дома аварийными, история неожиданно получила скандальное продолжение. Пострадавшим предложили переехать в дом из резервного фонда.

«Побывавшие в квартирах люди оценили „щедрость“ администрации, назвав дом — адом. В доме царит запах сгнивших перекрытий, длинная крутая лестница для пожилых людей станет ежедневным испытанием, в щели окон можно просунуть руку», — отметили активисты «Гражданского патруля».

Также жильцы отметили, что стены там ходят ходуном, а в полу на первом этаже большая дыра.

«Это какой-то кошмар! Когда мне предложили квартиру в доме по адресу Военный городок, 102, то заявили: вам ещё повезло, что мы даём две комнаты, некоторые всего одну получили. Но когда я посмотрела на эти комнаты, мне стало плохо. Это какой-то ужас! Всё разбито, всё разгромлено! В квартире, которую нам предложили, живёт несколько человек, а не один, как обещали. Лестница ужасная, квартира высоко, лифта нет, а у меня муж-инвалид. Как ему туда подниматься? На балкон мы вообще выйти не отважились, жильцы сказали — он вот-вот рухнет. Да у меня сейчас после всех разрушений условия лучше! А оставаться в доме тоже страшно, там во второй комнате потолок валится», — пожаловалась общественникам пенсионерка Лидия Мартынова.

Тем временем прокуратура Оби обратилась в городской суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Оби, которая не издала распоряжения о признании домов на улице Путейцев аварийными. Ближайшее судебное заседание назначено на 31 июля 2018 года.

Напомним, в июле стало известно, что дом по адресу Путейцев, 4, был признан аварийным ещё в 2017 году.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 июля, 08:15 • статья

Жилой комплекс «Маковского»

Если зайти на сайт Сибирь ИНВЕСТ, то можно узнать, что ЖК «Маковского» расположен в центре, недалеко от областной администрации. Два дома выполнены в едином стиле: кирпич, бесшумные лифты: стильно и удобно, всё, как умеет строить ООО «Паркхаус».
 4 июля, 17:30 • статья

Терапия для нетипичных

Аутизм называют пандемией XXI века, однако в России его совсем недавно признали диагнозом. Родителям детей с расстройством аутистического спектра приходится годами добиваться верной диагностики от специалистов, выслушивая советы родить другого ребёнка и смириться.
 20 июня, 09:09 • статья

Муниципалы поддержали Травникова

В форуме муниципальных депутатов «Сибирское лидерство» приняли участие почти три тысячи человек
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз