Жильцам разрушенных бараков в Оби предложили квартиры «в аду»

В Оби хозяевам домов с обвалившимися потолками предложили переехать в ещё более разваленную квартиру.

В Оби у дома № 4 на улице Путейцев обвалился потолок, соседним зданиям грозит та же участь. Более 30 лет люди прожили в бараках, которые строили как временные. Недавно из-за появившейся насыпи дома попали в зону подтопления, фундаменты начали разрушаться, а полы гнить.

Пока общественники требовали признать дома аварийными, история неожиданно получила скандальное продолжение. Пострадавшим предложили переехать в дом из резервного фонда.

«Побывавшие в квартирах люди оценили „щедрость“ администрации, назвав дом — адом. В доме царит запах сгнивших перекрытий, длинная крутая лестница для пожилых людей станет ежедневным испытанием, в щели окон можно просунуть руку», — отметили активисты «Гражданского патруля».

Также жильцы отметили, что стены там ходят ходуном, а в полу на первом этаже большая дыра.

«Это какой-то кошмар! Когда мне предложили квартиру в доме по адресу Военный городок, 102, то заявили: вам ещё повезло, что мы даём две комнаты, некоторые всего одну получили. Но когда я посмотрела на эти комнаты, мне стало плохо. Это какой-то ужас! Всё разбито, всё разгромлено! В квартире, которую нам предложили, живёт несколько человек, а не один, как обещали. Лестница ужасная, квартира высоко, лифта нет, а у меня муж-инвалид. Как ему туда подниматься? На балкон мы вообще выйти не отважились, жильцы сказали — он вот-вот рухнет. Да у меня сейчас после всех разрушений условия лучше! А оставаться в доме тоже страшно, там во второй комнате потолок валится», — пожаловалась общественникам пенсионерка Лидия Мартынова.

Тем временем прокуратура Оби обратилась в городской суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Оби, которая не издала распоряжения о признании домов на улице Путейцев аварийными. Ближайшее судебное заседание назначено на 31 июля 2018 года.

Напомним, в июле стало известно, что дом по адресу Путейцев, 4, был признан аварийным ещё в 2017 году.