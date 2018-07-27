Сибирские аферистки меняли деньги пенсионеров на купюры из «банка приколов»

Иркутские полицейские арестовали в Омске двух мошенниц — женщины пытались обогатиться за счёт пенсионеров и ветеранов войны, притворяясь соцработницами.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области, от деятельности лжесоцработниц пострадали пенсионеры, труженики тыла и ветераны войны из Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Омска и других городов. По предварительным оценкам, только в Иркутске от действий мошенниц пострадало несколько десятков пенсионеров. В настоящее время полиция ведёт поиск пострадавших по всей Сибири.

Размер ущерба потерпевшим может превышать 1,5 млн рублей.

«Гражданки в возрасте 25 и 38 лет на протяжении нескольких месяцев под видом социальных работниц посещали на дому людей преклонного возраста. Умело входя в роль представителя госучреждения, они сообщали о прибавке к пенсии, срочной замене старых банкнот на новые или использовали иные уловки, чтобы установить наличие сбережений в доме и места их хранения. В дальнейшем, пользуясь ослабленным вниманием пострадавших, аферистки похищали деньги или меняли их на так называемые билеты „банка приколов“», — отметили в ведомстве.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обеим фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, накануне в Новосибирске задержали 37-летнюю женщину, которая обманным путём получала кредиты и социальные выплаты, похищая средства Пенсионного фонда РФ, мэрии Новосибирска, бюджета НСО, а также двух банков.