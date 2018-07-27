Дуэт наркоторговцев из села задержали новосибирские полицейские

В Новосибирской области орудовали двое мужчин, которые производили и распространяли по всему региону синтетические наркотики.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Новосибирской области совместно с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли деятельность наркоторговцев — их синтетические средства продавали по всему региону.

Как сообщила пресс-служба ведомства, чёрным бизнесом занимались двое жителей Барабинска 46 и 26 лет. По традиции известного сюжета старший из них изготавливал наркотики в собственном гараже. Там же он их расфасовывал и хранил. А младший, логично, занимался реализацией продукта. Он делал закладки и продавал синтетические наркотики через интернет.

«В середине июня 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий оба участника преступной группы задержаны сотрудниками полиции. Во время обыска гаража полицейские изъяли свыше килограмма наркотических средств синтетического происхождения», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Также в автомобиле 26-летнего подозреваемого полицейские нашли и изъяли более 500 граммов наркотиков. В итоге у преступного дуэта изъяли свыше 1,5 килограмма запрещённых веществ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, в июле мать двоих детей из Иркутска прятала героин в детских игрушках.