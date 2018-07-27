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История брошенного инвалида привлекла внимание новосибирских следователей

 27 июля, 14:59
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История брошенного инвалида привлекла внимание новосибирских следователей
фото с сайта pixabay.com

Следователи Новосибирска организовали проверку после того, как в СМИ появилась информация о мужчине-инвалиде, который был брошен один на острове.

Об инциденте стало известно утром 25 июля. На острове Коровьем один из рыбаков обнаружил мужчину-инвалида 1969 года рождения в опасном для жизни и здоровья состоянии. Приятель, который привёз инвалида на остров, уплыл от него на лодке несколько дней назад, но так и не вернулся, оставив мужчину с ограниченными возможностями без питания и воды. После сигнала о помощи на остров прибыли спасатели, которые доставили инвалида на берег и передали медицинским работникам.

Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что инвалид пробыл в одиночестве на острове почти пять дней.

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