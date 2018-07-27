Маленький потерянный утёнок блуждал в центре Новосибирска

Жители Новосибирска спасли пернатого малыша, который отстал от матери и мог погибнуть в чуждых для него условиях.

Местная жительница Елена Чечулина подобрала на обычном стриженном газоне на пересечении улицы Кропоткина и Красного проспекта утёнка. Тут же она принесла найдёныша сотруднику Института систематики и экологии животных СО РАН Алексею Яновскому.

«Я ожидал увидеть чирка-свистунка, ведь выводки этой самой мелкой утки иногда встречаются в черте города и на окраинах. Правда, гораздо реже, нежели выводки кряквы, довольно многочисленная, практически оседлая популяция которой давно уже обитает в Новосибирске. Но горожанка держала в руке недавно оперившегося чирка-трескунка. О встречах с выводками этого вида водоплавающих птиц среди городских кварталов ранее не сообщалось», — рассказал учёный.

Алексей Яновский предположил, что взрослая самка чирка-трескунка повела своих отпрысков с какого-то высыхающего болотца на другой водоём, что в условиях города крайне небезопасно, особенно для ещё не летающих птиц. В итоге молодой чирок отбился от семьи и предпочёл впасть в оцепенение, не сопротивляясь поимке.

«Он, когда его поместили в просторную стеклянную клетку, совсем приуныл, отказывался от еды и воды и лишь по-змеиному шипел, взъерошивал оперение и яростно клевался при протягивании руки в его сторону», — отметил Алексей Яновский.

В итоге учёному пришлось посадить утёнка в коробку и отвезти на водоём, находящийся в микрорайоне «Шлюз», где много как диких уток, так и корма для них. Он предположил, что в естественной обстановке молодой чирок должен прийти в себя и прижиться.

«Мой план по реабилитации бедолаги удался. Трескунок, пошипев на меня на прощание, быстро уплыл в заросли мимо изумлённых взрослых крякв, обитающих здесь в сезон смены оперения с временной потерей способности к полёту. По пути к другому берегу плёса обретший свободу чирок жадно глотал воду. Почему не убегал от людей раньше и не улетал, хотя с ногами и крыльями у него всё в порядке? По-видимому, не нарастил грудную мышцу, да и на ногах мускулатура слабоватая тоже из-за недокорма на том болотце, откуда мамаша и вела свой выводок, наверное, в поисках более кормных мест», — рассуждал учёный.

Алексей Яновский подытожил, что болотце на Шлюзе — самое лучшее место с весны до поздней осени для обитания диких уток в нашем городе. Можно быть уверенным в том, что в естественной обстановке, в компании с утками разных видов трескунок придёт в себя после невероятного стресса, подкормится и начнёт летать.

Напомним, в июне жители Барнаула выхаживали пострадавших лебедей.