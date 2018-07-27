5 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Пьяного из-за невнимательности водителя автобуса задержали в Красноярске

 27 июля, 13:45
были упомянуты
подходящие темы
Пьяного из-за невнимательности водителя автобуса задержали в Красноярске
фото с сайта pixabay.com

В Красноярске пассажиров междугороднего автобуса вёз нетрезвый водитель — мужчина объяснил своё состояние тем, что просто перепутал бутылки.

«Полицейские остановили автобус во время движения по городу, признаки опьянения инспекторы заметили у 50-летнего водителя автобуса при проверке документов, в это время в автобусе находились пассажиры», — сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Алкотестер подтвердил, что водитель был отнюдь не трезв. В своё оправдание мужчина объяснил, что просто перепутал бутылки и совершенно случайно выпил слабоалкогольный напиток.

Пассажиры благополучно доехали до места назначения уже на другом автобусе с трезвым человеком за рулём.

Теперь невнимательному водителю грозит лишение специального права управления на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Напомним, в июле полиция выстрелами остановила пьяного водителя в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 июня, 12:18 • статья

Утечка пивных акцизов

Волонтёры «Общественного контроля» проверили в Новосибирске более сотни точек продаж пива. Оказалось, что на прилавках царит необыкновенное разнообразие дешёвых напитков — стоимостью около 60 рублей за литр и ниже.
 29 апреля, 10:55 • интервью

Битва за однёшку

История о том, как бывший музыкант (а ныне дворник) пытается отвоевать право на спокойную жизнь в своей квартире и вернуть экс-супруге материнский капитал, вложенный в ипотеку.
 13 апреля, 11:44 • статья

Хмельной напиток теряет рынок

Производство пива на крупных предприятиях падает. Небольшие пивоварни наоборот наращивают производство, однако их доля — капля в море пива. С чем связано подобное положение дел разбирался корреспондент Сиб.фм
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз