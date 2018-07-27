Пьяного из-за невнимательности водителя автобуса задержали в Красноярске
27 июля, 13:45
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В Красноярске пассажиров междугороднего автобуса вёз нетрезвый водитель — мужчина объяснил своё состояние тем, что просто перепутал бутылки.
«Полицейские остановили автобус во время движения по городу, признаки опьянения инспекторы заметили у 50-летнего водителя автобуса при проверке документов, в это время в автобусе находились пассажиры», — сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.
Алкотестер подтвердил, что водитель был отнюдь не трезв. В своё оправдание мужчина объяснил, что просто перепутал бутылки и совершенно случайно выпил слабоалкогольный напиток.
Пассажиры благополучно доехали до места назначения уже на другом автобусе с трезвым человеком за рулём.
Теперь невнимательному водителю грозит лишение специального права управления на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Напомним, в июле полиция выстрелами остановила пьяного водителя в Новосибирской области.