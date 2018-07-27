Пятый митинг против пенсионной реформы прошёл в Новосибирске

Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» вечером в четверг, 26 июля, чтобы в пятый раз выступить против пенсионной реформы.

По данным областного отделения КПРФ, на площади собралось почти 500 человек, примерно столько же было на предыдущей акции протеста, которую провели на этом же месте профсоюзы.

Протестующие держали плакаты и транспаранты с лозунгами: «Антинародное правительство — в отставку», «За роспуск Госдумы», «Депутаты, депутаты. Совесть или же мандаты?». А замруководителя комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь» Юрий Зимин со сцены призвал к реформе исполнительной власти в целом.

«Класс наёмных работников будет до самой смерти обеспечивать беспечную жизнь классу эксплуататоров. Их аппетиты ненасытны», — заявил представитель Российской коммунистической рабочей партии Олег Мецлер.

В парке также были замечены члены Народно-патриотического союза России, которые пришли сюда со знамёнами, и другие представители левых взглядов.

В завершение митинга его участники единогласно проголосовали за принятие резолюции, одним из пунктов которой стало выражение недоверия депутатам Госдумы от Новосибирской области, проголосовавшим за пенсионную реформу.

Шестая акция протеста пройдёт в субботу, 28 июля, в 11:00. В этот раз на площади Пименова у ГПНТБ.

Напомним, проект закона о совершенствовании пенсионной системы одобрен депутатами Госдумы в первом чтении, обсуждение продлилось почти три часа.