5 баллов
+19 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Пятый митинг против пенсионной реформы прошёл в Новосибирске

 27 июля, 11:26
подходящие темы
Пятый митинг против пенсионной реформы прошёл в Новосибирске
фото пресс-службы новосибирского отделения кпрф

Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» вечером в четверг, 26 июля, чтобы в пятый раз выступить против пенсионной реформы.

По данным областного отделения КПРФ, на площади собралось почти 500 человек, примерно столько же было на предыдущей акции протеста, которую провели на этом же месте профсоюзы.

Протестующие держали плакаты и транспаранты с лозунгами: «Антинародное правительство — в отставку», «За роспуск Госдумы», «Депутаты, депутаты. Совесть или же мандаты?». А замруководителя комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь» Юрий Зимин со сцены призвал к реформе исполнительной власти в целом.

«Класс наёмных работников будет до самой смерти обеспечивать беспечную жизнь классу эксплуататоров. Их аппетиты ненасытны», — заявил представитель Российской коммунистической рабочей партии Олег Мецлер.

В парке также были замечены члены Народно-патриотического союза России, которые пришли сюда со знамёнами, и другие представители левых взглядов.

В завершение митинга его участники единогласно проголосовали за принятие резолюции, одним из пунктов которой стало выражение недоверия депутатам Госдумы от Новосибирской области, проголосовавшим за пенсионную реформу.

Шестая акция протеста пройдёт в субботу, 28 июля, в 11:00. В этот раз на площади Пименова у ГПНТБ.

Напомним, проект закона о совершенствовании пенсионной системы одобрен депутатами Госдумы в первом чтении, обсуждение продлилось почти три часа.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 июля, 10:20 • интервью

Задача — выиграть везде

В разговоре с Сиб.фм депутат Госдумы Виктор Зубарев рассказал, какова политическая ситуация в каждом из регионов и каких результатов на выборах ожидает партия
 28 июня, 17:05 • статья

Бурый уголь — не камень преткновения

В Новосибирске продолжают ломать копья по поводу перехода ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В город приехал гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, которая в феврале стала владельцем СИБЭКО, чтобы лично ответить на все волнующие общественность вопросы.
 27 июня, 09:20 • интервью

Что было и что стало

Вместе с депутатом Дмитрием Червовым корреспондент Сиб.фм прогулялась по обновлённым дворам его округа, узнала, чем он особенно гордится в своей работе и за что ему так благодарны местные жители.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз