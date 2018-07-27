Причины крушения самолёта Cirrus в Новосибирске выяснит МАК

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию крушения легкомоторного самолёта под Новосибирском.

О создании специальной комиссии по расследованию происшествия сообщили на сайте МАК 26 июля. Самолёт SR22 RA-01781 разбился в лесном массиве Заельцовского района Новосибирска 25 июля, погиб пилот воздушного судна.

«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — рассказали на сайте МАК.

В ведомстве также сообщили, что комиссия уже приступила к работе.

Напомним, пропавший легкомоторный самолёт нашли в лесу под Новосибирском.