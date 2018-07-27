5 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Причины крушения самолёта Cirrus в Новосибирске выяснит МАК

 27 июля, 13:53
подходящие темы
Причины крушения самолёта Cirrus в Новосибирске выяснит МАК
фото с сайта pixabay.com

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию крушения легкомоторного самолёта под Новосибирском.

О создании специальной комиссии по расследованию происшествия сообщили на сайте МАК 26 июля. Самолёт SR22 RA-01781 разбился в лесном массиве Заельцовского района Новосибирска 25 июля, погиб пилот воздушного судна.

«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — рассказали на сайте МАК.

В ведомстве также сообщили, что комиссия уже приступила к работе.

Напомним, пропавший легкомоторный самолёт нашли в лесу под Новосибирском.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
 26 апреля, 11:35 • интервью

Развитие и только

В преддверии начала туристического сезона корреспондент Сиб.фм поговорил с генеральным директором аэропорта Толмачёво Евгением Янкелевичем об особенностях работы узлового аэропорта, пассажирах, географическом положении Новосибирска, конкуренции, и о том, почему Толмачёво хочет дружить с китайцами.
 19 апреля, 14:07 • статья

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Руководители сибирских аэропортов просят увеличить число субсидированных авиарейсов и исключить из логистики Москву. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз